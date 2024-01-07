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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة: إمام إضافة للأهلي.. وأتمنى تجاوز بطولات حسام عاشور

صدى البلد

أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أن إمام عاشور لاعب مميز للغاية ولديه جودة استثنائية في مركز 8 وكذلك عمرو السولية الذي يعتبر الأفضل في هذا المركز في مصر.

 

وأوضح أفشة عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: لم أتأثر سلبا بانضمام إمام وسبق لنا اللعب سويا وهو لاعب مميز ووجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق. 

 

وأضاف أفشة: حققت كل شيء وكان نفسي ألعب نهائي كأس العالم للأندية وكان أمنية حياتي .. لو كنت حصلت على اللقب لكنت طلبت من الأهلي أن أرحل واكتفي بما حققته.. كانت فرصة لا تعوض للفوز باللقب.

وأشار إلى أن أمنيته أن يحقق أكثر من 40 بطولة وأن يتجاوز بطولات حسام عاشور مثلا وأن يحقق عدد كبير من بطولات أفريقيا.

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