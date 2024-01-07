تنخفض في هذا الموعد.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس المتوقعة بمنتصف الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة من نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع ارتفعت عن القيم الطبيعية بمقدار من 3 إلى 4 درجات مئوية، خاصة أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل ما بين 23 و 24 درجة مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أنه مع منتصف الأسبوع الحال سيكون هناك انخفاض بقيم درجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ما بين 19 و 20 درجة مئوية، وذلك بسبب نشاط الرياح.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال فترات الليل ستنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل المتأخر والصبح الباكر، مناشدة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال تلك الفترة حماية من أمراض البرد.

سطوع أشعة الشمس

وأشارت منار غانم إلى أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر مما تعيق الرؤية الأفقية، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

