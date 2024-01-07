مصرع ممثل أمريكي في تحطم طائرة.. ما هي أخر كلماته.. شاهد

توفى الممثل الأمريكي كريستيان أوليفربـ حادث تحطم طائرة قبالة جزيرة بيكيا في البحر الكاريبي، وراح ضحية الحادث ابنتاه الصغيرتان والطيار.



بعدما واجهت الطائرة صعوبات عقب لحظات من إقلاعها ما أدى لسقوطها في المحيط، وانتشل خفر السواحل جثث الضحايا الأربع ونقلوها للمشرحة للتحقق من أسباب الوفاةن وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وظهر أوليفر في عدد من الأعمال العالمية، وصور أخر مشاهد له بفيلمه الجديد في 20 ديسمبر الماضي، ثم غادي ليحظى بإجازة مع عائلته، حيث استقبل عام 2024 على أحد الشواطئ.



ونشر أخر صورة له وأرفقها ببعض الكلمات: “تحياتي لكم من مكان ما في الجنة مع حبي لكم.. 2024 ها نحن قادمون”.