أزمة قلبية تهاجم شقيق عمرو أديب وباسم يوسف ينقذه|القصة كاملة

كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل إصابة شقيقه عماد أديب بأزمة قلبية، ودور باسم يوسف في إنقاذه، قائلًا: "كان (أخي) في المؤتمر الاستراتيجي في دبي وكان بيدير جلسة وفي هذه الجلسة سأل سؤالًا وقال إنه ممكن تجيله أزمة قلبية لو معرفش الإجابة وبعد أربع دقائق من الجملة دي عماد جاتله شبه أزمة قلبية".

وأضاف عمرو عبر تقرير عرضته فضائية العربية أن باسم يوسف طلب نقل شقيقه للمستشفى كونه طبيبًا وجراح قلب سابقًا، بعدما لاحظ بالفعل بوادر الأزمة على عماد الدين، حيث كان يتصبب عرقًا أثناء حديثه معه بعد الجلسة لينقل عماد الدين بعدها وفي دقائق لمستشفى راشد، ما ساعد بإنقاذ حياة شقيقه بعد توقف قلبه لدقيقة كاملة.

وقام مدير المستشفى بإنعاش قلبه، حيث كان الشريان مغلقًا بنسبة 100%، لكنه بخير حاليًا بعد تركيب دعامة بقلبه، فيما وصف تصرف باسم يوسف مع أخيه بـ :"جدعنة المصريين".



باسم يوسف ينقذ عماد أديب

وأشار "عمرو أديب" إلى أن باسم يوسف، كان متواجدا للمشاركة بالمؤتمر، وأجرى إسعافات أولية لشقيقه عماد الدين أديب إنعاش للقلب بصفته طبيبا فور تعرضه للأزمة.

وأوضح "عمرو أديب" أن هذه الإسعافات الأولية التي قام بها باسم يوسف لشقيقه عماد الدين أديب كانت في غاية الأهمية لإنقاذ أخيه، قبل أن ينقل إلى المستشفى، وكانت السبب في إنعاش قلبه مرة أخرى.

وعقب الإعلامي عمرو أديب، قائلا: علاقتي بباسم يوسف مش تمام، ولكن هشيل اللي عمله مع أخي في رقبتي، وهو ليه دين في رقبتي، و الجدعنة والشهامة لا يقدران بثمن، وكل الشكر لزملائه اللي وقفوا معه اكتر من اخواته وعائلته، اخويا عماد زي ابويا وهو شخصية محترمة.