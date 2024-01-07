المنسق الوطني لتطوير مسار العائلة المقدسة: 14 مكانا أثريا ملموسا يمكن زيارتها

أكد المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، أن هناك 14 مكانا أثريا ملموسا يمكن زيارته من خلال مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن هناك مناطق بشرق بورسعيد أصبحت جاهزة ، وتم طرح أماكن للمستثمرين.

وقال عادل الجندي، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه تم تطوير مناطق في الدلتا وكفر الشيخ والشرقية، إضافة إلى موقع "شجرة العذراء مريم" الشهيرة في منطقة المطرية، و4 مواقع بوادي النطرون.

حماية المجتمع العمراني

وتابع المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، أن معظم المواقع والأماكن تلتي تم تطويرها أثرية، ويشمله قانون حماية الأثار المصرية، مؤكدا أنه نهدف لتطوير الأثر، وحماية المجتمع العمراني المحيط بتلك المناطق.

