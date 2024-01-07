عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

العاصفة القاتلة
العاصفة القاتلة

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه من المتوقع أن تجلب أول عاصفة شتوية كبيرة هذا العام في شرق الولايات المتحدة ثلوجًا كثيفة إلى أكثر من 12 ولاية أمريكية على نحو يهدد 35 مليون مواطن.

العاصفة الشتوية 

العاصفة الشتوية

وتستمر التحذيرات في أمريكا من العواصف الشتوية، وتحذيرات الطقس الشتوي في معظم أنحاء الشمال الشرقي، فيما لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن تساقط الثلوج في بعض المناطق.

انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة السفر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، من أن مزيج الثلوج الكثيفة والرطبة والرياح العاصفة من شمال شرق بنسلفانيا عبر معظم جنوب ووسط نيو إنجلاند، سيؤدي إلى صعوبة السفر مع انقطاع التيار الكهربائي وتلف الأشجار.

آمنة: انطلاق دورة تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقا لمواصفة الجودة

إعلام عبري: مقتل إسرائيلي جراء إطلاق نار شمال رام الله

وقد تؤدي الرياح البرية إلى وجود فيضانات طفيفة على طول سواحل وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند خلال دورة المد المرتفعة صباح اليوم، وقامت العاصفة برحلتها عبر البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث غمرت الجنوب يوم الجمعة بينما أسقطت عدة بوصات من الثلوج في ولايات من بينها أركنساس وميسوري وإلينوي.

كما أنها ستجلب الأمطار إلى مدن بما في ذلك واشنطن العاصمة، وبالتيمور وأجزاء أخرى جنوب مدينة نيويورك، كما انتقل الثلج أيضاً إلى مدينة نيويورك، وقد يكون هناك ضربة أولية من الثلوج المعتدلة إلى الكثيفة قبل التغيير الحتمي إلى مزيج شتوي من الثلوج والأمطار بالقرب من ساحل لونج آيلاند ومدينة نيويورك.

العاصفة الشتوية 

توقعات باستمرار تساقط الثلوج

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج في معظم أنحاء الشمال الشرقي حتى ساعات الليل، وعلى طول المناطق الساحلية، قد تصبح أي ثلوج على الأرض ذائبة مع حدوث تغير في المطر، كما أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج بكثافة بين عشية وضحاها.

وبحلول صباح يوم الأحد، من المحتمل أن تكون هناك مناطق باقية من الثلوج في معظم أنحاء الشمال الشرقي، في حين سيجلب النهار بعض زخات الثلج المتقطعة التي تتضاءل تدريجيًا.

العاصفة العاصفة الشتوية انقطاع التيار الكهربائى انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة السفر توقعات باستمرار تساقط الثلوج تساقط الثلوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

موضوعات متعلقة

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

شاهد| الثلوج تغطي بريطانيا وسط تحذيرات الأرصاد

ثلوج استثنائية.. شاهد تجمد طائرة في مطار ميونخ بألمانيا

هولندا تلغي عشرات الرحلات الجوية من أمستردام بسبب تساقط الثلوج

تأجيل مباراة بايرن ميونيخ وأونيون برلين بسبب عاصفة ثلجية.. شاهد

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بسبب التغير المناخي.. خرائط جديدة تكشف مواقع اختفاء تساقط الثلوج

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

ترشيحاتنا

الجيش التركي يقصف شمال العراق.. ماذا يحدث هناك

الصحف الإماراتية اليوم| انفجارات تهز الخرطوم وترتيبات أممية لمشاورات مكثفة.. ترامب يصف بايدن بأنه «أسوأ» رئيس أمريكي.. حرب غزة تدخل شهرها الرابع وإسرائيل تعلن تفكيك بنية حماس العسكرية

الاتحاد السكندري: الزمالك لم يطلب التعاقد مع هشام صلاح.. ولا نية لرحيل مابولولو

يجب أن نفعل ذلك.. بن جفير المتطرف يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين

مزايا لأصحاب المعاشات فى 2024..تسهيلات لأجور السفر بطائرات مصر للطيران بقانون التأمينات

جسمه زجاجي بيتكسر.. الحاجة زينب بتشيل ابنها على كتفها لحد الجامعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

طبيبة تكشف حقيقة احتواء نوع حليب علي دهون مخالفة

فيديو

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ