35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه من المتوقع أن تجلب أول عاصفة شتوية كبيرة هذا العام في شرق الولايات المتحدة ثلوجًا كثيفة إلى أكثر من 12 ولاية أمريكية على نحو يهدد 35 مليون مواطن.

العاصفة الشتوية

العاصفة الشتوية

وتستمر التحذيرات في أمريكا من العواصف الشتوية، وتحذيرات الطقس الشتوي في معظم أنحاء الشمال الشرقي، فيما لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن تساقط الثلوج في بعض المناطق.

انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة السفر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، من أن مزيج الثلوج الكثيفة والرطبة والرياح العاصفة من شمال شرق بنسلفانيا عبر معظم جنوب ووسط نيو إنجلاند، سيؤدي إلى صعوبة السفر مع انقطاع التيار الكهربائي وتلف الأشجار.

وقد تؤدي الرياح البرية إلى وجود فيضانات طفيفة على طول سواحل وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند خلال دورة المد المرتفعة صباح اليوم، وقامت العاصفة برحلتها عبر البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث غمرت الجنوب يوم الجمعة بينما أسقطت عدة بوصات من الثلوج في ولايات من بينها أركنساس وميسوري وإلينوي.

كما أنها ستجلب الأمطار إلى مدن بما في ذلك واشنطن العاصمة، وبالتيمور وأجزاء أخرى جنوب مدينة نيويورك، كما انتقل الثلج أيضاً إلى مدينة نيويورك، وقد يكون هناك ضربة أولية من الثلوج المعتدلة إلى الكثيفة قبل التغيير الحتمي إلى مزيج شتوي من الثلوج والأمطار بالقرب من ساحل لونج آيلاند ومدينة نيويورك.

العاصفة الشتوية

توقعات باستمرار تساقط الثلوج

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج في معظم أنحاء الشمال الشرقي حتى ساعات الليل، وعلى طول المناطق الساحلية، قد تصبح أي ثلوج على الأرض ذائبة مع حدوث تغير في المطر، كما أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج بكثافة بين عشية وضحاها.

وبحلول صباح يوم الأحد، من المحتمل أن تكون هناك مناطق باقية من الثلوج في معظم أنحاء الشمال الشرقي، في حين سيجلب النهار بعض زخات الثلج المتقطعة التي تتضاءل تدريجيًا.