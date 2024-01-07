عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس قوى عاملة النواب: كلمة السيسي في الاحتفال بعيد الميلاد أرست قواعد المواطنة

الرئيس السيسى والبابا
الرئيس السيسى والبابا تواضروس الثانى

ثمن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة؛ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العاصمة الإدارية. 

وأكد أن الرئيس أرسى قواعد المواطنة وتلاحم الشعب ومواقف البابا تواضروس الوطنية وموقف مصر القوى في دعم القضية الفلسطينية.

وقال إن زيارة الرئيس السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح لمشاركة وتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أكدت روح الوحدة والمحبة والترابط بين نسيج الأمة.

وأشار  النائب  عادل عبد الفضيل إلى ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي من رسائل محبة، وتأكيده على المواقف الوطنية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقوله إنه شاهد على مواقفه المخلصة من أجل الوطن.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وداعم لها ورافض لكل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية.

وفي ختام تصريحاته بهذه المناسبة، وجه النائب عادل عبد الفضيل التهنئة للبابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيده الله سبحانه وتعالى على مصر وشعبها بالخير والأمان والاستقرار الدائم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي عيد الميلاد المجيد كاتدرائية العاصمة الإدارية البابا تواضروس الأقباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

ترشيحاتنا

فى 2024..مكافآت تشجيعية للموظف الكفء طبقا لهذه الحالة فى قانون الخدمة المدنية

أزمة جديدة تعطل صفقة مهاجم الأهلي المنتظرة .. اعرف السبب

شاهد| كلب يلتهم 4000 دولار بأمريكا ورد فعل مفاجئ من صاحبه

مخرج شهير يعرض على أفشة إخراج فيلم عن حياته.. تفاصيل

وزير إسرائيلي يرد على مخاوف أمريكية بشأن دخول حرب مع حزب الله

الاستعلاء بالعلم والعبادة.. وزير الأوقاف يحذر الواعظات من أخطر أنواع الكبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

أحمد العوضي يحتفل مع فريق الزمالك بمشاهدة فيلم الإسكندراني.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

فضح مخططات إثيوبيا.. تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة «فيديوجراف»

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ