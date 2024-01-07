السعودية: 2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد أن 2 مليون مواطن سعودي يعملون في القطاع الخاص بالمملكة، والذي يعمل بطاقة تقترب من 11 مليون عامل.

وأوضح المرصد السعودي الوطني للعمل، أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 10.975.830 عاملًا خلال شهر ديسمبر 2023، مبينا أن عدد المواطنين السعوديين من العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 2.316.647 مواطنًا، بينهم 945.691 للإناث و1.370.956 للذكور، بحسب ما أوردته صحيفة سبق السعودية.

وأشار المرصد إلى أن عدد المقيمين من إجمالي العاملين بالقطاع وصل إلى 8.659.183 بينهم 334.984 للإناث و8.324.199 للذكور، مؤكدا أن 44.769 مواطنًا سعوديا انضموا للقطاع الخاص لأول مرة.

وكشف المرصد قبل أيام أن القطاع الخاص ساهم بتوظيف أكثر من 5700 مواطن سعودي من ذوي الإعاقة البصرية؛ داعمين مسيرة العمل والاقتصاد الوطني.