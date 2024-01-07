باحثة بالمركز المصري تشيد بمبادرة "حياة كريمة": استفاد منها 60 مليون مواطن..فيديو

قالت هبة زين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» استفاد منها أكثر من 60 مليون مواطن في الريف المصري، بعد معاناة طويلة من حالة تهميش وفقدان للاهتمام التنموي من قبل أجهزة الدولة.

حياة كريمة كان ليها عدة تدخلات على عدة مستويات



وأضافت هبة زين خلال لقائها عبرفضائية «إكسترا نيوز»، أن بعض الأسر كانت تعاني من عدم وجود مرافق في منازلها، مثل المياه والغاز والصرف الصحي، حتى جاءت «حياة كريمة» ولبت جميع احتياجاتهم.

وتابعت: «حياة كريمة كانت تحاول أن تتدخل في العمل على تغيير هذا الواقع، وتحسين جودة حياة المواطنيين، وتوفير حياة كريمة، وحياة كريمة كان ليها عدة تدخلات على عدة مستويات، وأحد المستويات يكمن في تعديل البنية التحتية وتحسين جودتها، وتحسين جودة المرافق».