مفاجأة.. الزمالك يستغنى عن هذا الاعب

أعلن الإعلامي أمير هشام عن رغبة نادي الزمالك في عدم التجديد مع محمود علاء مدافع الفريق .

وكتب هشام، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "اتجاه في الزمالك بعدم تجديد عقد محمود علاء وناصر ماهر ضمن الحسابات".

واتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين، يومي الاثنين والأربعاء، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر للإمارات.

وأكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه تم تحديد فريقي كسكادا والإعلاميين، كطرفي المباراتين الوديتين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين على الترتيب.