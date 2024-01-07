بدون محمد صلاح .. ليفربول يواجه آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي

استقر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة آرسنال، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الدور الثالث (دور الـ64)، من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يُنتظر أن يُعتمد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على التشكيل التالي في مواجهة آرسنال:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جزميز، فان دايك، كوناتي، ألكسندر أرنولد

الوسط: ماك أليستر، كورتيس جونز، جرافنبرخ

الهجوم: ديوجو جوتا، لويس دياز، جاكبو

تجدر الإشارة إلى غياب محمد صلاح وواتارو إندو بسبب التزاماتهما مع منتخبي مصر واليابان، على التوالي. في حالة التعادل، ستُعاد المباراة في أنفيلد لاحقًا وفقًا للقواعد الخاصة بكأس الاتحاد الإنجليزي.