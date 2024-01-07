بديل الـ iPhone..موبايل أندرويد جديد ب 2500 جنيه فقط 

أطلقت شركة إيتل Itel هاتفًا ذكيًا جديدًا في السوق الهندية، الهاتف المذكور هو Itel A70، وهو هاتف للمبتدئين.

تم الإعلان عنه لأول مرة في السوق العالمية في أكتوبر 2023 ووصل الآن إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

مواصفات إيتل A70:

• شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث للمس 120 هرتز وسطوع ذروة 500 شمعة.

• معالج UNISOC T603 ثماني النواة مدعوم بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وتصل إلى 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

• يمكن توسيع الذاكرة بمقدار 8 جيجابايت إضافية من خلال التوسعة الافتراضية لـ RAM، كما يمكن تعزيز التخزين أيضًا من خلال فتحة بطاقة microSD.

• يضم الهاتف الاقتصادي كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، مقترنة بعدسة ذكية وفلاش LED. في غضون ذلك، تحتوي المقدمة على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

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• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تشغل هذا الجهاز وتشحن عبر منفذ USB Type-C.

• تشمل الميزات الأخرى الملحوظة ماسح ضوئي للبصمة جانبي، وفتح الوجه، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، وشريط ديناميكي على الشاشة، وسماكة 8.6 مم.

الأسعار والتوافر:

سيبدأ بيع Itel A70 في الهند في 5 يناير الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند عبر Amazon. سيكون متاحًا في العديد من خيارات الألوان، وهي الأخضر الحقل، والأزرق السماوي، والذهبي اللامع، والأسود النجمي. يبلغ السعر الأساسي للجهاز 6299 روبية هندية لطراز 4 جيجابايت + 64 جيجابايت(أي ما يعادل 2500 جنيه مصري).

من ناحية أخرى، يبلغ سعر خيارات 4 جيجابايت + 128 جيجابايت و 4 جيجابايت + 256 جيجابايت 6799 روبية هندية و 7299 روبية هندية على التوالي.