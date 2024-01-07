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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الوادي الجديد: إطلاق مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" في 26 مسجدا بالمحافظة

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم، عن موافقة وزارة الأوقاف على إطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" من خلال 26 مسجدا بمراكز المحافظة، لمدة أسبوعين خلال إجازة نصف العام، تبدأ من (27 يناير حتى 8 فبراير 2024م)، من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، في بيان له اليوم الأحد، أن إمام المسجد سيقوم بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب "البيان على المنتخب" من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وأعلن مدير أوقاف الوادي الجديد عن أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" بمراكز المحافظة ، والتي شملت 26 مسجدًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في المبادرة إلى 5596 مسجدًا على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه.

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وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أن المساجد المشاركة في المبادرة هي:-

_ المجمع الإسلامي- وسط البلد الخارجة، الشيخ/ محمد ناصر أحمد أيوب
_ الاستقامة- حي الزهور الخارجة، الشيخ/ إبراهيم محمد أحمد عبدالرحمن
_ ناصر البحري- قرية ناصر بولاق، الشيخ/ محمد خلف أحمد عبدالعال
_ عدن الحكومي الكبير- عدن باريس، الشيخ/ عبدالرحمن أبوزيد رمضان
_ التواب الرحيم- موط موط، الشيخ/ محمد محمود أحمد محمد
_ الرحمن- القصر القصر، الشيخ/ ناصر صابر عبدالسيد
_ المسجد الكبير- أسمنت المعصرة، الشيخ/ محمد شحات عبدالله
_ الشرقي بلاط- بلاط بلاط، الشيخ/ أحمد خضر مدني علي
_ محمد عيد- بلاط بلاط، الشيخ/ محمد محمود محمد عمار
_ قشنا- بالفرافرة الفرافرة، الشيخ/ عبد الرحمن مسعود سرور محمود
_ الحكومي الغربي- المنيرة المنيرة، الشيخ/ محمد عادل عبد الرحمن علي
_ الطيب ـ الكفاح الكفاح، الشيخ/ إسماعيل عبد الرحمن عبد الرؤوف عثمان
_ أبو بكر الصديق ـ غرب الموهوب غرب الموهوب، الشيخ/ حمام يسري ناصح أبيض
_ الكبير بالعوينة موط، الشيخ/ عباس محمد عباس ابراهيم
_ الكبير بالجديدة الجديدة، الشيخ/ محمد عبد الجليل محمد مدني
_ الكبير بعزب القصر القصر، الشيخ/ محمد أحمد محمد مصطفى
_ العز بن عبدالسلام الخارجة، الشيخ/ أحمد سيد آدم عبد الرحيم
_ الوسطاني بالمنيرة المنيرة، الشيخ/ عماد احمد نعمان ابراهيم
_ نصر الاسلام أسمنت المعصرة، الشيخ/ فاروق محمد احمد محمد
_ زمزم بالمعصرة المعصرة، الشيخ/ أحمد عبدربه يمانى
_ السيدة زينب غرب الموهوب غرب الموهوب، الشيخ/ نبيل احمد اسماعيل علي
_  الكبير جورمشين ٧ باريس، الشيخ/ علي أحمد حسن سيد
_ الكبير بالراشدة موط، الشيخ/ محمد أحمد حسين شحاتة
_ عبد المجيد الجعيل- بقرية النهضة الفرافرة، الشيخ/ محمود فتحي حسين سيف
_ المسجد الجامع بالفرافرة الفرافرة، الشيخ/ زين العابدين حسن خلف الله بخيت
_ بغداد الكبير- بغداد باريس، الشيخ/ حسين عبدالعال عبداللاه علي

اجازة نصف العام اسبوعين أحمد محمد الإسلامي الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامي المشارك الوادي الجدي جامعة الوادى مجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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