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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد بعيد الميلاد المجيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدّم الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووفد من الجامعة، التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وكان فى استقباله بمقر المطرانية بالوادى الجديد، الأنبا أرسانيوس والآباء والكهنة بإبارشية كنائس الوادى الجديد.

وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بالأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات، وذلك بمقر مطرنية الوادى الجديد، اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة التي تميز الشعب المصري، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن.

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وقال رئيس الجامعة إن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر. 

من جانبه، وجه الأنبا أرسانيوس والآباء والكهنة الشكر إلى الدكتور عبد العزيز طنطاوى والوفد المرافق له، لحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة بعيدالميلاد المجيد،  والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، ويعبر عن روح المحبة والوحدة بين نسيج الوطن الواحد.

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