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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لهذا السبب

محطة المياه
محطة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين الموافق 29 / 4 / 2024، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء.
وأوضحت الشركة  فى بيان لها أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكور.
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة في القليوبية حملة لإزالة التعديات المخالفة وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدى لمخالفات البناء.
وأسفرت الحملة عن إزالة 400 مقبرة مخالفة علي اراضي أملاك الدولة في المهد خاليه من الموتي بأرض جمعية النصر بأبو زعبل مركز الخانكة علي مساحة 4000م٢ تقريبا ومخزن علي مساحة 500م٢ تقريبا.
كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية.

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