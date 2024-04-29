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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

14 مرة.. القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك ب 43 مقذوفا خلال 24 ساعة

القوات الاوكرانية
القوات الاوكرانية

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم  أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 14 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 43 مقذوفا من عيارات مختلفة.


ووفقا ل "روسيا اليوم"، جاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليجرام" إنه: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 14 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية 6 على محور دونيتسك و6 على محور غورلوفكا وواقعتا قصف على محور فولنوفاخا".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 43 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة آخر".

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