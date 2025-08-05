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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلال 24 ساعة.. 6 بلوجرات في الكلبش والسبب لايفات الإيحاءات والريتش

التيك توك
التيك توك
أحمد مهدي

خلال 24 ساعة تطورات مثيرة وكواليس بشأن بلوجرات تم ضبطهم بسبب فيديوهات خادشة للحياء وألفاظ جريئة، حيث صدرت 6 قرارات بحبس البلوجرات على رأسهم شاكر محظور وسوزي الأردنية وليلى الشبح.

حبس 6 بلوجرات خلال 24 ساعة

أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر ليلى الشبح، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى مرئي يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس التيك توكر محمد عبد العاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القبض على محمد عبد العاطي، بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء تتضمن ألفاظ خارجة ومخالفة للعادات والقيم المصرية، حيث تقدم عدد من المحامين ببلاغات للجهات المختصة، تتهم البلوجر محمد عبد العاطي بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وتحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

أيضا قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس البلوجر شاكر محظور، 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بعدما تسلمتتقارير فنية أولية من الجهات المختصة، حول واقعة ضبط البلوجر شاكر محظور، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بنشر محتوى مخالف للقانون.

كما قررت النيابة التحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لبيان طبيعة المحتوى المنشور عليه ومدى مخالفته لأحكام القانون والآداب العامة، وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها في ضوء ما سيتضمنه تقرير الفحص الفني.

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة البلوجر المعروف باسم "شاكر محظور"، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بنشر محتوى مخالف للقانون.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس التيك توكر قمر الوكالة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة.

وواجهت النيابة المتهمة قمر الوكالة باتهامات نشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي والتي أنكرتها جميعا.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

تحفظت أجهزة المباحث في القاهرة على البلوجر سوزي الأردنية داخل قسم الشرطة لحين صدور قرار بشأنها من جهات التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها.

وأخيرا قررت جهات التحقيق المختصة حبس التيك توكر علياء قمرون 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوي يتنافى مع قيم المجتمع وغير أخلاقي من أجل زيادة نسب المشاهدة لكسب الأرباح المالية.

بلوجرات شاكر محظور سوزي الأردنية علياء قمرون ليلى الشبح محمد عبدالعاطي

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