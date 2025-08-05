الوادي الجديد تتصدر نسب تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتصدر قطاع الصحة بالمحافظة نسب تغطية المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحةوالسكان، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا للدور الرائد للمبادرات الرئاسية الصحية في تعزيز المنظومة الصحية ودعم جهود الارتقاء بالخدمات الطبية والتوسع في تنظيم القوافل الطبية؛ لتقديم خدمة علاجية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية.