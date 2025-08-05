أسقف حلوان والمعصرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

قام صباح اليوم ، الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها ، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بلجنته الانتخابية.

انتخابات مجلس الشيوخ

وأكد الأنبا ميخائيل، أن المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام هي واجب وطني ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل مواطن محب لوطنه.

كما أدلي الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا وتوابعها، ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في اللجنة المُسجَّل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

يأتي ذلك في إطار حرص نيافته الدائم على أداء الواجب الوطني، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة في بناء مستقبل الوطن.