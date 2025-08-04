انتخابات الشيوخ.. البابا تواضروس: مصر دولة كبيرة وننتظر نائبًا أمينًا ومخلصًا| صور

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الاثنين بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام على سعادته بالمشاركة في الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية التي لها أهمية خاصة، فهي تعطي كل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية.

وتابع: "المجالس النيابية تساهم فى بناء الوطن فهي تعبر عن صوت الشعب وتعمل على حل مشاكله."

وشدد قداسة البابا على أن مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ تعزز من صورة مصر المشرفة أمام العالم

ودعا البابا كافة المصريين شباب وكبار إلى الحرص على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، الذي لا يتطلب سوى أن يقتطع المواطن من وقته دقائق معدودة من أجل المشاركة فيه.

وأشار إلى أن عضو مجلس الشيوخ لابد أن يتسم بعدد من الصفات وهي أن يكون إنسانًا أمينًا ومخلصًا وله دور مؤثر، وأن يكون حديثه مبنيًا على واقع علمي، وليس لمجرد الشهرة، ولكن من أجل صالح الوطن فمصر دولة كبيرة وتستحق ما يليق بها.