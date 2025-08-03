البابا لاون يُرسل تحياته إلى جميع الشباب الذين لم يستطيعوا المشاركة في يوبيل الشباب

في ختام الذبيحة الإلهيّة، وقبل أن يعود إلى الفاتيكان، حيا الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الرابع عشر الشباب قائلًا: شكرًا مجددًا لكم جميعًا! شكرًا على الموسيقى، شكرًا لكل من عمل على إعداد هذا الأسبوع، على تنظيم هذا اليوبيل.

لقد قلنا سابقًا إن اللقاء المقبل سيكون في كوريا الجنوبية، أطلب منكم أن تنقلوا تحية أيضًا إلى جميع الشباب الذين لم يستطيعوا الحضور معنا هنا، في بلدان كان من المستحيل الخروج منها، والمجيء لأسباب نعرفها جميعًا.

احملوا هذه الفرحة، هذا الحماس، إلى العالم أجمع. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، فاحملوا هذه التحية إلى جميع أصدقائكم، إلى كل شاب وشابة يحتاجون إلى رسالة رجاء. شكرًا لكم مجددًا!، ورحلة موفّقة!.