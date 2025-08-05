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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مواصفات تويوتا كراون برستيج 2026 الفئة القياسية المحدثة

تويوتا كراون
تويوتا كراون
عزة عاطف

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة سيارات السيدان الفاخرة من خلال تويوتا كراون 2026، التي تجمع بين التصميم الأنيق، والراحة الرحبة، والتقنيات الذكية، مع كفاءة استهلاك وقود استثنائية. وفي فئة برستيج الهجينة (HEV)، تظهر كراون كنموذج متوازن يجمع بين الأداء الاقتصادي والفخامة المتزنة.

مواصفات سيارة تويوتا كراون 2026

رغم تصنيفها كـ"سيدان متوسطة"، إلا أن تويوتا كراون 2026 تتجاوز هذا الوصف بحجمها الكبير نسبيًا، حيث يبلغ طولها قرابة خمسة أمتار، مع قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، ما ينعكس على اتساع المقصورة الداخلية وراحة المقاعد الخلفية بشكل خاص.

أما التصميم الخارجي، فيتزين بخطوط ناعمة وواجهة هجومية أنيقة، مدعومة بأنظمة إضاءة LED بالكامل تشمل المصابيح الأمامية والخلفية والنهارية، مع نظام تحكم ذكي بالإضاءة الأمامية لتعزيز السلامة والرؤية الليلية.

وتتألق السيارة بجنوط ألمنيوم بقياس 19 بوصة تضيف لمسة رياضية راقية، في حين تتوفر بمجموعة ألوان مميزة تشمل:

  • الأزرق الداكن الجديد
  • الأبيض اللؤلؤي الفاخر
  • البرونزي الأنيق
  • الأحمر الكلاسيكي

ما يمنح المشتري فرصة لتخصيص الطابع الخارجي بحسب الذوق الشخصي.

أداء هجين ذكي واقتصادي

في فئة برستيج HEV، تعتمد تويوتا كراون على محرك بنزين بسعة 2.5 لتر مدعوم بمحرك كهربائي، لتنتج قوة إجمالية تبلغ 218 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 221 نيوتن متر.

ويعمل النظام مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT يساهم في تقديم أداء سلس وتوفير ممتاز في استهلاك الوقود، حيث تسجل السيارة 26.1 كم لكل لتر، وهو رقم يُحسب لها في فئة السيدان متوسطة الحجم.

يرتكز التصميم الداخلي على الجلد الفاخر في تغليف المقاعد والمقود، مع توزيع مدروس لعناصر الرفاهية والتقنيات. أبرز ما يميز المقصورة:

  • فتحة سقف بانورامية تمنح إحساسًا بالاتساع والضوء.
  • شاحن لاسلكي مدمج بتصميم طولي داخل الكونسول، لسهولة الاستخدام.
  • شاشة ترفيه بقياس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay، مدمجة مع نظام صوتي من 8 سماعات يضمن تجربة سمعية نقية.

كل هذه العناصر تمنح السائق والركاب شعورًا دائمًا بالرقي والراحة.

لا تكتفي تويوتا كراون 2026 بالتجهيزات الفاخرة، بل تقدم باقة أمان متكاملة تشمل:

  • 6 وسائد هوائية (أمامية، جانبية، وستائرية)
  • حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية للمساعدة في الركن
  • مثبت سرعة متكيف مع نظام تفادي الاصطدام
  • مكابح طوارئ ذاتية التفعيل
  • نظام تتبع المسار مع تنبيه مغادرة المسار


تعزز هذه الأنظمة الثقة خلف المقود وتجعل القيادة أكثر أمانًا في جميع الظروف.

سعر تويوتا كراون 2026

تتوفر تويوتا كراون 2026 بسعر يبدأ من 154,330 ريال سعودي شامل الضريبة، وذلك لفئة برستيج القياسية، ما يجعلها من الخيارات المغرية لمن يبحث عن سيارة سيدان هجينة تجمع بين الفخامة والتوفير.

تويوتا كراون 2026 فئة برستيج هي أكثر من مجرد سيارة سيدان هجينة، إنها تجربة قيادة متكاملة توازن بين الرحابة والاقتصاد، وبين الفخامة الهادئة والتقنية الذكية. خيار مثالي لمن يريد التنقل براحة وأناقة دون التضحية بالكفاءة.

تويوتا كراون 2026 كراون HEV تويوتا هايبرد سيارة سيدان فاخرة كفاءة استهلاك الوقود تويوتا السعودية

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