لوكاس فاسكيز يدرس خياراته.. وصراع أوروبي وعربي على توقيعه

يواصل النجم الإسباني لوكاس فاسكيز، البحث عن وجهته المقبلة بعد إسدال الستار على مسيرته الطويلة مع ريال مدريد، والتي امتدت لسنوات شهدت خلالها خوضه 402 مباراة، وتحقيقه جميع الألقاب الممكنة محليًا وقاريًا.

فاسكيز، البالغ من العمر 34 عامًا، بات لاعبًا حرًا هذا الصيف وسط اهتمام متزايد من عدة أندية تسعى لخطف توقيعه، في وقت لم يحسم فيه اللاعب قراره النهائي حتى الآن، تاركًا الباب مفتوحًا أمام كافة الاحتمالات.

ويبرز نادي إسبانيول كأحد أبرز المهتمين بخدمات الجناح الإسباني المخضرم، حيث يأمل في استعادته بعد قرابة عقد من الزمان، إذ سبق لفاسكيز أن لعب بقميص الفريق الكتالوني موسم 2014-2015 على سبيل الإعارة، وقدم حينها مستويات مميزة أقنع بها إدارة ريال مدريد بإعادته سريعًا إلى "سانتياجو برنابيو".

وفي ظل سعي المدير الرياضي لإسبانيول، فران جاراجارزا، لتدعيم الجبهة اليمنى الهجومية بعد ضم تيريس دولان من بلاكبيرن، فإن فاسكيز يظهر كخيار مثالي نظرًا لخبرته، وشخصيته القيادية، وقدرته على تقديم الإضافة فورًا دون الحاجة لفترة تأقلم.

لكن إسبانيول ليس الوحيد في دائرة المهتمين، إذ كشفت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية عن اهتمام أندية كبرى على غرار يوفنتوس وميلان الإيطاليين، وكذلك بشكتاش التركي، حيث تواصلت هذه الأندية بالفعل مع وكيل اللاعب لجس نبضه والحصول على معلومات أولية بشأن مطالبه.

كما دخلت أندية من دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي MLS على خط المفاوضات، في محاولة لإقناع فاسكيز بإنهاء مسيرته في بيئة جديدة، خاصة مع الإغراءات المالية الكبيرة المطروحة عليه من تلك الدوريات الصاعدة.

ويفكر فاسكيز جديًا في خوض تجربة خارج القارة الأوروبية، تجنبًا لأي مواجهة محتملة مع ناديه السابق ريال مدريد، احترامًا للتاريخ الطويل الذي جمعه بالفريق، إلا أن فكرة العودة إلى الليجا، وتحديدًا عبر بوابة إسبانيول، لا تزال تحتفظ بجاذبية خاصة لدى اللاعب من الناحية الرياضية والعاطفية، خصوصًا إذا كان هدف الفريق الكتالوني هو المنافسة والظهور بشكل قوي هذا الموسم.

الأيام القادمة قد تشهد حسم وجهة فاسكيز المنتظرة، في ظل الضغط المتزايد من الأندية المهتمة، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.