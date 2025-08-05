عرض الـ 30 مليون .. مفاجأة في الأهلي بشأن أحمد عبدالقادر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة ما يتردد بشأن قيام أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الكروي الأول بالأهلي، بعرض 30 مليون جنيه على مسؤولي القلعة الحمراء من أجل السماح له بالرحيل ومنحه الاستغناء الخاص به.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "رحت لمسؤول مهم في الأهلي قلت له أحمد عبدالقادر حصل منه كده، قال هذا الأمر لم يحدث من قريب ولا من بعيد، وكلام بعيد جدا ولا أساس له من الصحة".

وتابع شوبير: "قلت له طيب باب القيد هيتقفل خلال 24 ساعة هيحصل إيه مع عبدالقادر؟، فقال لي هيتمرن ولو أثبت وجوده يشارك، فقلت: طب كده هيمضي في يناير مجانا لأي ناد؟، فقال لي يمضي إحنا عندنا نظام، ولما جالنا عرض الحزم عرضنا عليه وبعد كده النادي السعودي اعتذر ولم نتلق أي عرض رسمي محلي ولا خارجي لضم أحمد عبدالقادر".

وختم شوبير: "اللي هيحصل دلوقتي إن أحمد عبدالقادر هيتمرن ولي طلبان لمسؤولي الأهلي ما دام لاعيب عندك في الفريق يبقى يتدرب مع زملائه، تلاعبه متلاعبوش دي بتاعتك، وثانيا لازم يتدرب كويس قوي، عشان لو هيشارك في أي وقت يكون جاهزا ولو هيتباع يكون فورمة أيضًا، وأحمد عبدالقادر لاعيب كويس قوي ونجح في تجربته بالدوري القطري وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة أكثر من مرة".