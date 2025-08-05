قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة التونة.
طريقة سلطة التونة
مكونات
– علبة تونة قطع أو مفتته حسب الرغبة
– بصلة صغيرة
– كوب صغير من الزيتون المقطع حلقات
– كوب صغير من الخس
– 2 طماطم مقطعة صغيرة
– واحد فلفل احمر رومي أحمر صغيرة
– واحد فلفل احمر رومي أصفر صغيرة
– نصف ليمونة
– ٣ ملاعق من الخل
– ٣ ملاعق من زيت الزيتون
طريقة عمل سلطة التونة :
– تقطيع البصلة الي مكعبات صغيرة ثم شطفا جيدا بالماء والملح ونقعها لفترة في الخل ومن ثم شطفها مرة اخرى بالماء
– تفريغ علبة التونة في اناء كبير و اضافة البصل عليها
– تقطيع الفلفل الأ حمر الي مكبات صغيرة و التأكد من تفريغة من البذور
– إضافة الفلفل الأحمر
-تقطيع الفلفل الأصفر الي مكبات صغيرة و التأكد من تفريغة من البذور
– إضافة الفلفل الأصفر
– وضع الخس على المكونات السابقة بعد التقطيع صغير
– ثم وضع الطماطم بعد التقطيع صغير والتخلص من البذوز
– التقليب جيدا ومزج العناصر
في النهاية يتم وضع الزيتون ثم زيت الزيتون و عصر النصف ليمون والتقليب جيدا وتقدم بالهنا والشفا