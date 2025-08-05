قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة التونة.

طريقة سلطة التونة

مكونات

– علبة تونة قطع أو مفتته حسب الرغبة

– بصلة صغيرة

– كوب صغير من الزيتون المقطع حلقات

– كوب صغير من الخس

– 2 طماطم مقطعة صغيرة

– واحد فلفل احمر رومي أحمر صغيرة

– واحد فلفل احمر رومي أصفر صغيرة

– نصف ليمونة

– ٣ ملاعق من الخل

– ٣ ملاعق من زيت الزيتون

طريقة عمل سلطة التونة :

– تقطيع البصلة الي مكعبات صغيرة ثم شطفا جيدا بالماء والملح ونقعها لفترة في الخل ومن ثم شطفها مرة اخرى بالماء

– تفريغ علبة التونة في اناء كبير و اضافة البصل عليها

– تقطيع الفلفل الأ حمر الي مكبات صغيرة و التأكد من تفريغة من البذور

– إضافة الفلفل الأحمر

-تقطيع الفلفل الأصفر الي مكبات صغيرة و التأكد من تفريغة من البذور

– إضافة الفلفل الأصفر

– وضع الخس على المكونات السابقة بعد التقطيع صغير

– ثم وضع الطماطم بعد التقطيع صغير والتخلص من البذوز

– التقليب جيدا ومزج العناصر

في النهاية يتم وضع الزيتون ثم زيت الزيتون و عصر النصف ليمون والتقليب جيدا وتقدم بالهنا والشفا