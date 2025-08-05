لوكمان يتمرد.. وإنتر ميلان يرفع عرضه ويمنح أتالانتا مهلة نهائية لحسم الصفقة

يستعد نادي إنتر ميلان ، للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع أتالانتا ، سعيًا لضم النجم النيجيري أديمولا لوكمان، في إطار خطة تعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ورفض أتالانتا ، العرض الأخير الذي تقدم به النيراتزوري، والبالغ 45 مليون يورو شاملة المكافآت، وهو ما دفع اللاعب إلى اتخاذ خطوة تصعيدية، تمثلت في تقدمه رسميًا بطلب إلى إدارة ناديه للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة إنتر ميلان قررت رفع قيمة العرض إلى ما يقارب 50 مليون يورو، في محاولة أخيرة لإقناع أتالانتا بالتخلي عن خدمات لوكمان، الذي يعتبره النادي أحد أبرز أهدافه الهجومية هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الإنتر حددت مهلة زمنية لإتمام الصفقة، حيث ستنتظر رد أتالانتا خلال 10 أيام فقط، وفي حال استمرار الرفض أو التأخير في الرد، سيتجه النادي لخطة بديلة تتضمن أسماء أخرى على رادار التعاقدات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم النيجيري توصل بالفعل إلى اتفاق كامل مع إنتر ميلان على كافة البنود الشخصية في العقد، الذي سيمتد لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2030، براتب سنوي صافي يبلغ 4.5 مليون يورو.

ويعد لوكمان، البالغ من العمر 26 عامًا، أحد أبرز نجوم أتالانتا خلال الموسمين الأخيرين، وقدم أداءً لافتًا في الموسم الماضي، ما جعله هدفًا رئيسيًا للعديد من الأندية، غير أن رغبة اللاعب الواضحة في الانضمام إلى صفوف بطل إيطاليا قد تسرّع من وتيرة الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.