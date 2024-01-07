سنقدم مرافعة قانونية.. الأردن يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في العدل الدولية

قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن الأردن يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف الصفدي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الأردن سيقدم مرافعة قانونية للمحكمة التي ستبدأ النظر في القضية خلال أيام، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل مع الأوضاع في غزة بعد وقف العدوان الإسرائيلي في سياق خطة متكاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار إلى أن الأردن يعمل بالتنسيق مع الدول العربية والشركاء لإطلاق خطة واضحة الهدف والتواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين، لافتًا إلى أنه تم بحثها مع العديد من الشركاء في المجتمع الدولي.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن أي مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدتها إسرائيل عبر سياستها الاستعمارية قبل الحرب وخلالها ما سيبقي الصراع مصيرًا للمنطقة.