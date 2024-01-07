محتاجين تركيز.. فرج عامر يعلق على أداء نجمي منتخب مصر أمام تنزانيا

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي اداء اللاعبات محمد النني وعمر كمال عبدالواحد مع منتخب مصر في مباراة تنزانيا الودية المقامة حاليا باستاد القاهرة.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" النني وعمر كمال ما زالا محتاجين تركيز اكثر ".

وأحرز محمود حسن تريزيجيه هدف المنتخب المصري الأول في مرمى تنزانيا في الدقيقة 32 من عمر المباراة المقامة حاليا بعد تمريرة سحرية عن طريق محمد صلاح.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.