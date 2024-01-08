خبراء الحياة الملكية عن الأمير أندرو: لن يعود للأضواء مجددا

تشير التطورات الأخيرة إلى أن فرص عودة الأمير أندرو إلى الحياة العامة أصبحت أقل من أي وقت مضى بعد عام مأساوي جديد. فقد شهد الأمير أندرو عناوين سلبية مروعة، وتم الإبلاغ عنه للشرطة، وتم توجيه مطالب له بفقدان منزله في ويندسور. وهذا مجرد ملخص لما حدث هذا الأسبوع.

في عيد الميلاد، كان الأمير أندرو في ضوء العائلة المالكة، حيث ظهر أمام الجمهور بعد حضوره لصلاة في كنيسة ساندرنجهام.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان ضمن الأسرة المالكة. ولكن بعد بضعة أيام، ظهر في ضوء أقسى في وثائق المحكمة الأمريكية حول المجرم جيفري إبشتاين.

تعرف المعلومات الموجودة في الوثائق المفتوحة عن القضية بالفعل، لكنها تثير مرة أخرى الشبح المحرج لتورطه في دائرة المالك الفاسد. ماذا كان يفعل مع هؤلاء الأشخاص؟

منذ أكثر من أربع سنوات، استقال الأمير أندرو من الواجبات الملكية. ولكن يبدو أنه الآن أبعد مما كان عليه في أي وقت مضى من أية احتمالات للتعافي والعودة إلى الحياة العامة.

وقالت آنا وايتلوك، أستاذة تاريخ العائلة المالكة الحديثة في جامعة سيتي في لندن: "هذا يؤكد أن هذه القضية لم تختفِ رغم العهد الجديد، وسوف تستمر في تشويه هذا الجيل من أفراد العائلة المالكة".

هذا الأسبوع، واجه الأمير أندرو جدارًا من صفحات الجرائد المعادية تطالب بإزالته من الحياة الملكية.

قدمت المجموعة المناهضة للملوك بلاغًا للشرطة بشأن اتهامات في ملفات إبشتاين، معتبرة أنه لا يوجد مبرر واضح لعدم اتخاذ إجراءات. ولكن الشرطة تقول إنها لن تبدأ تحقيقًا.