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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمال شعبان يوضح طريقة تسليك الشرايين دون الذهاب إلى طبيب.. فيديو

جمال شعبان
جمال شعبان

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، من الدهون خاصة السمن الصناعي.

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وأضاف استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "مصر وباكستان من أولى الدول عالميا في استخدام السمن الصناعي"، مشددا على ضرورة البعد عن الدهون السمن الصناعي.

وأوضح "طريقة تسليك الشرايين تكون من خلال التحرك لفترات وأكل طعام نباتي وتجنب السمن والزيت المهدرج وشرب مياه كثيرا والمشي يوميا 30 دقيقة تقريبا".

وأكد أن كل ألم في منطقة الصدر يؤدي بالمريض للمستشفى يعني أن حالته خطيرة، متوقعا أن يكون الوجع ألم في الشريان التاجي، وأعراضه تكون شكشكة أو حرقان أو ارتجاع في المريء. 

جمال شعبان

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