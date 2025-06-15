دمار هائل في تل أبيب.. صور مرعبة ومصرع 5 وإصابة 100 في هجوم إيراني غير مسبوق | شاهد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد المصابين في القصف الإيراني على تل أبيب وضواحيها إلى 100 مصاب.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق حجم الدمار الكبير الذي شهدته مدينة تل أبيب.

⚡️An entire building was deleted from Tel Aviv pic.twitter.com/3DOVeziKz1 — War Monitor (@WarMonitors) June 15, 2025 البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى تعرض للانهيار بعد القصف على تل بيب pic.twitter.com/FAheojgwlx — معين الكحلوت 🇵🇸 , من غزة 💔 (@Moin_Awad) June 15, 2025

واليوم الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية وبطائرات مسيرة.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "رويترز": «اعترضنا ودمرنا 3 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة وعشرات الطائرات الصغيرة التي كان يهاجم بها الجيش الصهيوني مناطق البلاد المختلفة».

هجمات إسرائيلية

وشنّت إسرائيل، أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي، غارات جوية عنيفة ضد أهداف في إيران، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحملة العسكرية ستتواصل وتتصاعد بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.

وأكد نتنياهو في رسالة مصورة أن إسرائيل وجهت ضربات أعاقت البرنامج النووي الإيراني لسنوات، مضيفًا أن الجيش يدمر حاليًا قدرة طهران على تصنيع الصواريخ الباليستية، متوعدًا النظام الإيراني بأن ما شعروا به حتى الآن لا يُقارن بما سيحدث في الأيام المقبلة.

وتُعد الهجمات الأخيرة أولى الغارات التي تستهدف قطاع النفط والغاز الإيراني بشكل مباشر، حيث أفادت وكالة تسنيم الإيرانية باندلاع حريق في جزء من حقل "بارس الجنوبي"، وهو أكبر حقل غاز في العالم قبالة سواحل محافظة بوشهر. وأدى هذا التطور إلى مخاوف من تعطيل صادرات الطاقة في المنطقة، ما دفع بأسعار النفط للارتفاع بنحو تسعة بالمئة.

وأعلنت طهران أن الهجمات الإسرائيلية خلفت حتى الآن نحو 78 قتيلاً في اليوم الأول، بينهم 29 طفلاً، بالإضافة إلى عشرات آخرين في اليوم الثاني بعد تدمير مبنى سكني مكوّن من 14 طابقًا في العاصمة الإيرانية. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الإيراني حجم الدمار الهائل وسقوط الأسر ضحايا تحت الأنقاض.