أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الاحد أول تعاملات الاسبوع الجاري

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للبنوك.



أسعار الدرهم الإماراتي اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 15-6-2025، ضمن نشرته الخدمية.

‏‎وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

13.53 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

13.53 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

مصر للألومنيوم تستهدف استثمارات 5.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل المالية: 25 % ارتفاعا في المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر

‏‎

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

13.52 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

13.55 جنيه للشراء.

13.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

13.26 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

13.52 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.