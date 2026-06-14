أستاذ بالقومي للبحوث الاجتماعية: الفودو حشيش صناعي شديد الخطورة والاستروكس يُصنع بمبيدات حشرية

أكدت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذ بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن مخدر «الفودو» يعد أحد أنواع الحشيش الاصطناعي، موضحة أنه لا يحتوي على المادة الفعالة الموجودة في نبات الحشيش الطبيعي، لكنه يؤثر على المخ من خلال استهداف المستقبلات العصبية نفسها التي يتأثر بها متعاطو الحشيش التقليدي.

وأوضحت "الجعفراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المواد المخدرة المصنعة تكون في الغالب أشد تأثيرًا من المواد الطبيعية، مشيرة إلى أن «الفودو» هو أحد المسميات المتداولة للمادة المعروفة في مصر باسم «الاستروكس»، لافتة إلى أنه ليس مادة طبيعية، وإنما كان يتم تسويقه في صورة نباتات يتم رش أو نقع المواد الكيميائية عليها ثم بيعها داخل أكياس للمستهلكين.

وأضافت إيناس الجعفراوى أن «الاستروكس» هو الاسم الشائع لمخدر الفودو داخل مصر، مشيرة إلى أنه في فترات سابقة كان يتم خلطه بالتبغ وبعض المبيدات الحشرية إلى جانب المواد المستخدمة في تصنيعه، ما يزيد من خطورته على الصحة العامة، موضحة أن مخدر الفودو أو الاستروكس يمثل خطرًا شديدًا على المتعاطين، حيث يؤدي إلى زيادة معدلات ضربات القلب، وقد يتسبب في الإصابة بسكتة قلبية، كما يرفع ضغط الدم ويزيد من احتمالات الإصابة بالفشل الكلوي والسكتة الدماغية، فضلًا عن تأثيراته السلبية على الذاكرة، مشيرة إلى أن خطورته تتضاعف بسبب تعدد المركبات الكيميائية الداخلة في تركيبه.

حجم التأثير والمضاعفات

وأوضحت إيناس الجعفراوي أن درجة الإدمان تختلف من شخص لآخر وفقًا لنوع المادة التي يتعاطاها، وكذلك بحسب العمر والحالة الصحية للمتعاطي، مؤكدة أن صغر السن يزيد من حجم المخاطر والأضرار الناتجة عن التعاطي، مشددة على أن أعراض تعاطي المخدرات تتشابه في كثير من الحالات بغض النظر عن نوع المادة المخدرة، إلا أن حجم التأثير والمضاعفات يختلف وفقًا لطبيعة المادة وتركيبها الكيميائي ومدى استجابة الجسم لها.