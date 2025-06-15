بكاء إمام عاشور بعد إصابته في مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية

شهدت مباراة الأهلي المصري أمام إنتر ميامي الأمريكي إصابة مبكرة ومؤثرة للاعب وسط الأهلي إمام عاشور، في اللقاء الذي أقيم فجر الأحد على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي، ضمن افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية المُقامة في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

إصابة في الكتف ودموع اللاعب



وتعرّض إمام عاشور للإصابة في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي أدى إلى شكواه من ألم شديد في الكتف. ولم يستطع اللاعب استكمال المباراة، ليضطر الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى استبداله والدفع باللاعب أحمد سيد زيزو بدلًا منه.

وعقب خروجه من الملعب، دخل إمام عاشور في نوبة بكاء شديدة، متأثرًا بإصابته واحتمالية غيابه لفترة طويلة عن الملاعب، خاصة في ظل أهمية البطولة الحالية والتحديات المقبلة للنادي.



تشكيل الأهلي الأساسي أمام إنتر ميامي



جاء تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، تريزيجيه

خط الهجوم: وسام أبو علي



البدلاء في قائمة الأهلي



وتواجد على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وجراديشار



