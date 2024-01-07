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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمال شعبان: الشخص الغلاوي والأصفراوي يشكل خطرا كبيرا على القلب.. فيديو

جمال شعبان
جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، إن عين الإنسان يمكنها أن تفرز كل شيء.

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جمال شعبان يحذر: جرح القلب بالكلمة يدوم طويلا.. فيديو

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جمال شعبان: السوشيال ميديا أتاحت درعا إلكترونيا زائفا

وأضاف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن العين يمكنها أن تكشف الشخص الطيب والشخص الغلاوي والأصفراوي"، لافتا إلى أن ذلك هو الأخطر على القلب.

وأشار إلى أن "السوشيال ميديا اتاحت درع إلكتروني زائف لأشخاص لديهم جبن فطري"، موضحا: أنه "من الممكن أن يقابلك شخص يأخذك بالأحضان لكن مجرد أن يتوارى خلف الدرع الإلكتروني تأتيه الشجاعة وينفلت لسانه، فهؤلاء الأشخاص عندما تقابلهم في الواقع يكونوا أشخاص مختلفين عكس الواقع تماما".

ووجه نصيحة قائلا: "الإنسان عليه البحث عن النقاط البيضاء في الأشخاص الذين يقابلهم، وتجنب الأفعال السيئة ومعاملة رب الناس فقط مع الأشخاص غير الطيبة ولا ينتظر شيئ ".
 

جمال شعبان السوشيال ميديا الدكتور جمال شعبان الإعلامية عزة مصطفى استشارى امراض القلب المعهد القومي للقلب برنامج صالة التحرير جمال شعبان استشاري امراض القلب

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