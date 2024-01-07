جمال شعبان يحذر: جرح القلب بالكلمة يدوم طويلا.. فيديو

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، من خطورة الكلمة، قائلا: "الكلمة تجرح والكلمة تميت".

وأضاف جمال شعبان خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "قديما قالوا أحيانا طعنة اللسان أقوى من طعنة الرمح أو السيف"، لافتا إلى أن "جرح اللسان يكون أقوى".

وأشار الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، إلى ان " الجرح العضوي ربما يعالج لكن جرح القلب بالكلمة الجارحة يدوم طويلا، ويوجع كثيرا".

