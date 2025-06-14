الشيخ مظهر شاهين يتعرض لحادث بسيارته.. صور

تعرض الشيخ مظهر شاهين، من علماء وزارة الأوقاف، لحادث سير على طريق السويس، وأصيب بكدمات بسيطة.

ونشر مظهر شاهين منشور يقول: حمد لله الذي لطُف ونجّى، تعرضتُ لحادث سير بشع على طريق السويس، وأطمئن أحبتي وأصدقائي أنني – بفضل الله – بخير، مع بعض الألم البسيط في فقرات العنق، لكنه لا يُذكر أمام نعمة النجاة. والأهم أنني والأخ العزيز الآخر الذي اصطدم بي من الخلف خرجنا سالمين، فله الحمد من قبل ومن بعد.

وتابع: أقولها من القلب: لُطف الله عظيم، ودعوات الوالدين والصالحين تتجلى في مثل هذه اللحظات الصعبة.

ربنا يعوّض علينا جميعًا، ويكتب لنا أجر الصبر والاحتساب، مرددا قوله تعالى “وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون” نسألكم الدعاء بظاهر الغيب، فـ”دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا تُرد”.