مجلس إعلام الأزهر يعلن عن معايير جديدة لقبول طلاب الإعلام الرقمي

عُقد صباح أمس السبت، مجلس كلية الإعلام بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، وعضوية كل من: الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العاطي، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتور أحمد منصور، أستاذ الصحافة المساعد، والدكتور محمد فؤاد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد.

وفي بداية جلسته قدم مجلس كلية الإعلام التهنئة إلى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر بمناسبة عودته من أداء فريضة الحج، كما هنأ المجلس الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين بعضوية المجلس، مؤكدًا أنها إضافة قوية لكلية الإعلام، ولتحقيق الربط بين الجانبين الأكاديمي والميداني من خلال الإفادة من خبرات المتخصصين والخبراء في الإعلام، تحقيقًا لرؤية الكلية ورسالتها.

وناقش المجلس إجراءات قبول الطلاب ببرنامج بكالوريوس الإعلام الرقمي بدءًا من العام الجامعي المقبل ٢٠٢٦/٢٠٢٥م. والذي سيقبل الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية في الفرقة الأولى، وستقوم لجنة شئون التعليم والطلاب بوضع معايير وشروط قبول الطلاب في البرنامج، وإعلانها للطلاب الجدد فور اعتمادها.

وحدد المجلس يوم ٧/٦/ ٢٠٢٥م موعدًا لبداية امتحانات الدراسات العليا، وستعلن الجداول للطلاب قبل الامتحانات بوقت كافٍ.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية وشئون الطلاب: منها التوجيه بتصحيح المواد والانتهاء من النتيجة في أقرب وقت إضافة إلى الوقوف على استعدادات مناقشة مشروعات التخرج في الأقسام العلمية الثلاث.

ووافق المجلس على تشكيل عدد من اللجان العلمية؛ لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى الموافقة على تسجيل عدد من الموضوعات البحثية للمتقدمين بالتسجيل إلى درجتي الماجستير والدكتوراة.