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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طلاب جامعة الأزهر: أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر
محمد شحتة

أجرى الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه البحري، صباح اليوم جولة تفقدية بكلية الشريعة والقانون، وكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بكليات فرع الجامعة بطنطا.

وخلال الجولة، شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق الإجراءات التي تضمن انضباط اللجان، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما أكد على أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وتحدث مع عدد من الطلاب داخل اللجان، مطمئنًا على أن الأسئلة جاءت من المقررات التي تم تدريسها بالفعل خلال الفصل الدراسي، ولم تخرج عن المنهج المقرر، وتراعي الوقت المحدد للإجابة، وفي مستوى الطالب المتوسط.

من جانبهم، أكد عمداء الكليات على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، وكذلك انتظام العمل داخل الكنترولات، التي تؤدي مهامها بدقة وانضباط؛ تمهيدًا للانتهاء من التصحيح والرصد في المواعيد المحددة، بما يحقق مصلحة الطلاب.

كما تفقَّد قاعة المناقشات التي تخضع حاليًا لأعمال التجديد بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، مهنئًا إدارة الكلية بحصولها على الاعتماد البرامجي والمؤسسي، ومشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية."

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، الدكتور محمود عبد الله عبد الرحمن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، الدكتور طاهر السيسي، وكيل كلية الشريعة والقانون لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد حلمي، الوكيل السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، أشرف غريب، مدير عام شؤون التعليم بفرع الجامعة، عاطف صبحي، مدير كلية الشريعة والقانون بطنطا.

جامعة الأزهر جولة تفقدية كلية الشريعة والقانون امتحانات كليات جامعة الأزهر

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