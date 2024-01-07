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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال شعبان: السوشيال ميديا أتاحت درعا إلكترونيا زائفا

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، إن السوشيال ميديا اتاحت درع إلكتروني زائف لأشخاص لديها جبن فطري.

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وأضاف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "من الممكن أن يقابلك شخص يأخذك بالأحضان لكن مجرد أن يتوارى خلف الدرع الإلكتروني تأتيه الشجاعة ويتلفت لسانه".

وأشار: "هؤلاء الأشخاص عندما تقابلهم في الواقع يكونوا أشخاص مختلفين عكس الواقع تماما"، موضحا: "ابعد عن السواد اللي على السوشيال ميديا لأن الحاجات دى مش حلوة على قلبك".

 

وتابع: "طالما أني ضمائريا راضي وطالما براعي ربنا وحريص على بلدي لا التفت لهؤلاء الأشخاص لأنهم أحيانا يكونوا كتائب إلكترونية موجهه أو شخصيات لديها حقد داخلي دفين".

جمال شعبان استشارى امراض القلب الإعلامية عزة مصطفى المعهد القومي للقلب السوشيال ميديا الدكتور جمال شعبان جمال شعبان استشاري امراض القلب

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