من كاميرات الحكام لتقنية التسلل.. تغييرات جذرية في كأس الأندية 2025|فيديوجراف

تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بنظامها الموسَّع في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا، تطبيق ثماني قواعد جديدة تهدف إلى رفع مستوى التنافس وتحسين تجربة المشاهدة.

أبرز هذه القواعد تشمل منع الحارس من الاحتفاظ بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ، والسماح لقائد الفريق فقط بالتحدث إلى الحكم، واستخدام تقنية تسلل شبه آلية، إلى جانب تركيب كاميرات على الحكام لبث لقطات مباشرة من منظورهم.

كما سيتم الإفصاح عن لقطات تقنية الفيديو للجماهير، وتُدار التبديلات عبر أجهزة لوحية.

هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تنظيم البطولات الكبرى، وتفتح الباب أمام مزيد من الشفافية والتكنولوجيا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:



https://www.youtube.com/shorts/phswP0V8EIA?feature=share