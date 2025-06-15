فستان بسيط.. ريهام عبد الغفور تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

وأطلت ريهام عبد الغفور، مرتدية فستانا بسيطا وناعما باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، فتعتمد ريهام عبد الغفور في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

وتركت ريهام عبد الغفور شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها، بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صورة الفنانة ريهام عبد الغفور