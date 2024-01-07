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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السر بأول 3 دقائق.. نصائح من جمال شعبان لإنعاش القلب وقت الأزمة

جمال شعبان
جمال شعبان

وجه الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، الشكر للدكتور باسم يوسف، بعد إنعاشه قلب الإعلامي عماد الدين أديب، الذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بأحد المؤتمرات في الإمارات.

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وقال الدكتور جمال شعبان خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يمكن ربنا شاء أن يسلط الضوء على هذه الشخصية التي لها جماهيرية لكي ينبه بأهمية الدقيقة في إنقاذ حياة إنسان".

 

وأضاف: "إنعاش قلب الأطفال يحتاج متخصص أكبر، لكن حدوث مثل هذا الموقف ولا يوجد مختص فيمكن التدليك للصدر من خلال الإصبع وبرفق"، معقبا: "الوقت كالسيف في إنعاش القلب إن لم تقطعه قطعك".

وأشار إلى أن "الدقيقة لها أهمية في حياة الإنسان وخاصة إنعاش القلب والـ3 دقائق الأولى حال تعرض الشخص لأزمة قلبية فارقة في حياته"، متابعا: "لو واحد وقع ومردش يتعرض حينها لأزمة قلبية، يحتاج على إثرها إنعاش للقلب من خلال تدليك منتصف الصدر، حال نوم المريض على الظهر".

وعن إسعافات إنعاش القلب، قال الدكتور جمال شعبان: "التدليك يعني الضغط والمساج على منتصف عظمة الصدر، يساعد كثيرا حتى وصول الإسعاف، معقبا: الضغط على الصدر بكلوة اليد وليس بالإصبع لأنها تعرض المنعش للتعب، وهذا نداء لمبادرة "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

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