لمحدودى الدخل.. إنفينيكس تطلق أحدث هواتفها Smart 10 Plus

أطلقت إنفينيكس رسميًا هاتفها الذكي Smart 10 Plus في ماليزيا.

وكما يوحي اسمه، يُعد إصدار Plus أقوى هاتف في السلسلة، التي تضم أيضًا هاتفي Smart 10 وSmart 10 HD.

مواصفات هاتف إنفينيكس سمارت 10 بلس

يتميز هاتف Smart 10 Plus بشاشة LCD عالية الدقة +HD مقاس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يبلغ 700 شمعة، وتبلغ أبعاد الجهاز 165.62 × 77.01 × 8.25 ملم، ويزن 187 جرامًا.

يأتي الهاتف الذكي Unisoc T7250 بتكوينات متعددة لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين، بما في ذلك ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت (مع ذاكرة وصول عشوائي ممتدة) وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وهو مزود ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن بقوة 15 واط.

هاتف انفينكس



من حيث الأداء البصري، يأتي هاتف Smart 10 Plus مزودًا بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع تركيز تلقائي وفلاش LED مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED خاص بها.

تدعم كلتا الكاميرتين تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 2K.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة XOS 15.1، ويأتي بميزات مثل مستشعر بصمة الإصبع الجانبي، وصوت عالي الدقة.

تشمل المواصفات الأخرى واي فاي، وبلوتوث، وراديو FM، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

سعر وتوافر Infinix Smart 10 Plus

تم إطلاق هاتف Smart 10 Plus في ماليزيا، وهو متوفر بنسختين: نسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر82 دولارًا أمريكيًا، ونسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 94 دولارًا أمريكيًا.

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، والفضي التيتانيوم، والأزرق، والأحمر الياقوتي.