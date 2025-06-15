محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس |صور

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء السبت، في الاحتفالية الرسمية التي نظمتها مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، بمقر المطرانية بمدينة قنا، وذلك لاستقبال نيافة الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام المساعد بالمطرانية، وسط أجواء سادتها المودة والمحبة، ومشاركة واسعة من أبناء المحافظة.

حضر الاحتفالية الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، والأنبا شاروبيم، مطران قنا، وعدد من الأساقفة، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة والرهبان، والشخصيات العامة، وجموع من المواطنين.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الأساقفة، وهم الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، الأنبا يوساب أسقف الأقصر، الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت، الأنبا كاراس أسقف مطروح، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، الأنبا متاؤس أسقف دير السريان، برفقة عدد من آباء الدير، الأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس أنبا باخوميوس بالأقصر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس أنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان.

تخللت الاحتفالية فقرات روحية وترانيم وعروض كشفية، جسدت مشاعر الفرح والبهجة، واختتمت بالصلاة من أجل دوام التوفيق والبركة في خدمة الكنيسة والوطن.

وأعرب محافظ قنا، عن بالغ تقديره للدور الوطني والروحي الذي تضطلع به الكنيسة القبطية في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن مشاركته في هذا الاحتفال تأتي تعبيرًا عن عمق العلاقات التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وترسيخا لقيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك، كما رحب بنيافة الأنبا إغناطيوس، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذا الحدث يُعد تجسيدًا عمليا لروح التآخي الوطني بين أبناء الشعب المصري، ومثالا حيا على التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والكنيسة، من أجل ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافل الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار والتنمية في ربوع المحافظة.

فيما عبر نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا، عن ترحيبه بانضمام الأنبا إغناطيوس إلى أسرة المطرانية، مشيدًا بما يتمتع به من صفات روحية وخبرة رعوية تؤهله لتقديم خدمة كنسية فعالة ومؤثرة في ربوع الإيبارشية.

كما أعرب نيافة الأنبا إغناطيوس عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عزمه على خدمة أبناء الإيبارشية بكل تفانٍ ومحبة، بما يُجسد رسالة الكنيسة في نشر القيم الإنسانية والوطنية.