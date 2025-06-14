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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم حظيرة ماشية في دار السلام بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج على حريق نشب في حوش ملحق بمنزل أحد المواطنين بمركز دار السلام، دون وقوع أية إصابات بشرية، حيث اقتصرت الخسائر على التلفيات المادية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، ملحق بمنزل ملك المدعو "عبد الباسط ع. م. ع"، 55 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز.

على الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة إلى موقع الحريق، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق أسفر عن احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وبسؤال مالك الحوش، أفاد بمضمون ما سبق، ورجّح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي نتيجة توصيلات عشوائية، مؤكدًا عدم اتهامه لأحد بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق حوش

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