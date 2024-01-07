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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حديث جانبي بين تريزيجيه ولاعبي تنزانيا بعد انتهاء مباراتهم أمام منتخب مصر

صدى البلد

رصدت عدسة صدي البلد، لقطات وحديث جانبي بين تريزيجيه ولاعبي منتخب تنزانيا بعد انتهاء مباراتهم الودية أمام منتخب مصر.

 

انتهت أحداث المباراة  الودية بين مصر وتنزانيا، بفوز المنتخب المصري بهدفين دون مقابل في إطار إستعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق يوم 13 يناير.

تقدم منتخب مصر علي نظيره تنزانيا في اللقاء الودي الذي يجمعهما الآن بهدفين نظيفين، وذلك في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المصري الضغط علي تنزانيا، ليسفر الهجوم عن هدف ثان عكسي بعد  تسديدة قوية من صلاح لضربة جزاء ارتطمت بالعارضة ثم اصطدمت بجسد حارس تنزانيا لتسكن الشباك.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

الأمم الأفريقية الهدف الأول العارضة المنتخب الوطني كأس الأمم الافريقية روي فيتوريا صلاح

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