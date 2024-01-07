خبير اقتصادي: وثيقة التوجهات الإستراتيجية توثيق للمرحلة المقبلة.. وتطابق رؤية مصر 2030

تحدث الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، وثيقة التوجهات الاستراتيجية والتي تتحدث عن خريطة الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات.

وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "وثيقة التوجهات الاستراتيجية هي توثيق للمرحلة المقبلة، وتتطابق مع رؤية مصر في الأمم المتحدة 2030".

وأضاف: "120 مليون نسمة سيكون تعداد سكان مصر بحلول عام 2030"، موضحا: "رؤية مصر في الـ6 سنوات المقبلة تحتاج إلى ضعف الموازنة الموجودة".

وأشار الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي،: "مصر تواجه تحديات كبيرة ولا بد من مواجهة التضخم المستمر"، موضحا: "انخفاض معدل التضخم في بداية 2025 إلى أقل من 10%".

واسترسل الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي،: "التقديرات العالمية تشير إلى أن التضخم يحتاج وقتا لينخفض"، لافتا: "10 آلاف دولار قيمة النولون في شركات الشحن مما أدى إلى رفع التكلفة".

وأوضح أن تراجع معدلات السياحة في الفترة الحالية لن يزيد من معدل العملة الأجنبية، مؤكدا ان الدولة لديها خطة طموحة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتثبيت سعر الصرف يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وشدد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على أن السياسة الضريبية والجمركية لابد أن تكون بالفاتورة الإلكترونية، موضحا أنه لا بد من معرفة رؤية الحكومة من المشاركة في اتفاقية البريكس.

