تفاصيل واقعة إنهاء حياة شاب بالرصاص عقب زفافة ب 25 يوما .. شاهد

رصد برنامج "تفاصيل" واقعة مقتل شاب يدعى محمد من الخانكة عقب زفافة ب 25 يوما فقط.

قالت والدة محمد خلال حوارھا مع البرنامج المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نھال طايل، أن ولدھا المعروف بأخلاقة وطيبتة قتل غدرا بسبب مشكلة لا يعرف عنھا شئ.

معاكسة فتاة



وتابعت قائلة:" فيه حد من العيلة عاكس بنت، من عائلة ثانية والبنت اشتكت لأھلھا والعيلتين اجتمعوا عشان يعملوا قعدة صلح لكن العائلتين لم يتفقوا وكل عيلة راحت لحالھا".

وأضافت والدة المجنى عليه:" محمد كان عريس جديد وأول يوم نزل فيه الشغل بعد إجازة فرحة العائلة الثانية راقبتة وقامت بقتلة بالرصاص".



https://fb.watch/pqKKOZPkT2/?mibextid=RtaFA8