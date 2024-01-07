عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل واقعة إنهاء حياة شاب بالرصاص عقب زفافة ب 25 يوما .. شاهد

والدة المجنى عليھ
والدة المجنى عليھ

رصد برنامج "تفاصيل" واقعة مقتل شاب يدعى محمد من الخانكة عقب زفافة ب 25 يوما فقط.

قالت والدة محمد خلال حوارھا مع البرنامج المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نھال طايل، أن ولدھا المعروف بأخلاقة وطيبتة قتل غدرا بسبب مشكلة لا يعرف عنھا شئ.

معاكسة فتاة


وتابعت قائلة:" فيه حد من العيلة عاكس بنت، من عائلة ثانية والبنت اشتكت لأھلھا والعيلتين اجتمعوا عشان يعملوا قعدة صلح لكن العائلتين لم يتفقوا وكل عيلة راحت لحالھا".

وأضافت والدة المجنى عليه:" محمد كان عريس جديد وأول يوم نزل فيه الشغل بعد إجازة فرحة العائلة الثانية راقبتة وقامت بقتلة بالرصاص".


https://fb.watch/pqKKOZPkT2/?mibextid=RtaFA8

برنامج تفاصيل صدى البلد 2 صدى البلد عريس جديد قتل شاب قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

مصر تطلق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي.. في هذا التوقيت

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

صبر شديد.. أحمد موسى يعزي وائل الدحدوح على الهواء| فيديو

5 سيارات "زيرو" أقل من 700 ألف جنيه .. بالأسعار

رسالة عمرو أديب.. القصة الكاملة لإنقاذ باسم يوسف حياة عماد الدين أديب

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

انتشروا على الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي تطورات مع حزب الله

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شورت ولا بنطلون.. هايدي موسى تثير الجدل بظهورها | شاهد

لحظات تحطم نافذة طائرة على ارتفاع 16000 قدم  بالجو.. ماذا حدث

بعد تأجيل طرحه فى دور العرض .. تعرف على تفاصيل فيلم ليلة العيد

فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

الخطوات والأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

ياسمينا العبد تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من فيلم سكر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ