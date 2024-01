جولدن جلوب .. إليزابيث ديبيكي أفضل ممثلة مساعدة عن دور الأميرة ديانا في The Crown

1/8/2024 4:26:31 AM

حصلت الممثلة الشابة إليزابيث ديبيكي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جولدن جلوب لعام ٢٠٢٤ عن دورها في مسلسل The Crown الذي قدمت فيه شخصية الأميرة ديانا قبل رحيلها وتألقت في تقديمه.

يستضيف الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة بعدما قدما عروضا كوميديا نشرت عبر المنصاتالمختلفة منها نتفليكس .

جو كوي الذي يبلغ من العمر ٥٢ عاما قال في بيان له إن استضافة حفل جولدن جلوب سيكون مميزا للغاية في مسيرته الفنية والاحترافية،معبرا عن سعادته بفخر عائلته به في هذه الخطوة.





ومن بين مقدمي جوائز الفئات في حفل الليلة كل كم أوبرا وينفري، ومات ديمون، وجاريد ليتو، ودوا ليبا، وبن أفليك، ودانييل كالويا، وأنجيلاباسيت، وفلورنس بيو وغيرهم.









يقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي في نسختها ال ٨١ لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية بعد إعلان قوائم الترشيحات في ديسمبر الماضي.









ومن بين المرشحين في الحفل الذي سيذاع عبر شاشة cbs الذي سيقام في لوس أنجلوس على مستوى الأفلام Killers of the Flower Moon وPoor Things وPast Lives.





كما تم ترشيح Succession وThe Crown وThe Last of Us في فئات المسلسلات، ويتم بثه مباشرة من فندق بيفرلي هيلتون في كاليفورنيا.









حصل فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، على ٧ ترشيحات والذي يدور حول أفراد من قبيلة أوسيدج قُتلوابوحشية في عشرينيات القرن الماضي عندما حاول المستوطنون البيض الانتقال إلى أراضيهم، مدفوعين بالجشع على النفط.









وتم ترشيح فيلم Poor Things أيضًا في سبع فئات. يقتبس يورجوس لانثيموس من الرواية التي تحمل نفس الاسم، حيث تلعب إيما ستوندور طفلة تم زرع دماغها في جسد امرأة بالغة، وتذهب في مغامرة لاكتشاف الذات في جميع أنحاء العالم.